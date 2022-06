Giugno 9, 2022

“Il forum è un momento bellissimo ed è sempre stato un confronto tra esperti”. Così il Direttore Comunicazione, Relazioni Esterne e Sostenibilità di CAP Holding, Matteo Colle, a margine della seconda giornata della XV edizione del Forum Comunicazione tenutasi a Roma presso la sede di Adnkronos. “Per noi comunicare la sostenibilità è comunicare la nostra attività e quindi la gestione dell’acqua. Lo facciamo in maniera creativa per avere impatto sul consumatore”, ha concluso.