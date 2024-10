Sostenibilità, Colombo (Ing Italia): “Dialogo parola chiave nella comunicazione”

11 Ottobre 2024

“Sfidare le contraddizioni significa navigare in una situazione di grande incertezza e ne siamo consapevoli. Il dialogo è una delle parole chiave che quando comunichiamo la sostenibilità ci piace tenere presente. La comunicazione non deve quindi essere unidirezionale dall’azienda ai consumatori e agli stakeholder, ma deve esserci dialogo”. Lo afferma Silvia Colombo, head of external communication and csr Ing Bank Italia, in occasione della dodicesima edizione del Salone della Csr e dell’Innovazione sociale, in svolgimento all’università Bocconi di Milano fino all’11 ottobre.