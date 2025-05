Sostenibilità: concluso il progetto Rethink New at School di Perlana sul riutilizzo dei capi d’abbigliamento

14 Maggio 2025

La Scuola secondaria di I grado “Luini”, a Rozzano, ha ospitato l’evento -laboratorio conclusivo del progetto ‘Rethink New at School’, l’iniziativa firmata Perlana nata per sensibilizzare le nuove generazioni e guidare le loro scelte quotidiane sul riutilizzo dei capi d’abbigliamento. Riduci, Riusa, Ricicla, Rinnova sono i quattro moduli didattici che hanno strutturato il percorso educativo del progetto, che ha coinvolto 330 scuole, 1.544 classi e oltre 440 insegnanti in tutta Italia. Con Rethink New at School Perlana ha voluto dare concretezza alla sua missione: prendersi cura dei capi in maniera consapevole. La giornata si è aperta con un laboratorio creativo di upcycling guidato dalle sarte di Spazio 3R, durante il quale un gruppo di studenti ha trasformato capi dismessi in nuovi oggetti d’uso, come shopper realizzate con vecchie t-shirt. Un’attività pratica che ha unito creatività e sostenibilità, dimostrando che anche il riuso può essere fonte di innovazione.