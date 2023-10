Sostenibilità, Conte (ass. Bilancio e Patrimonio Immobiliare comune Milano): “Pubblico e privato funzionano insieme”

Ottobre 3, 2023

“Se il settore pubblico e quello privato sono coordinati verso un modello di transizione ecologica, allora a quel punto il binomio può funzionare e si possono raggiungere gli obiettivi”

Queste le parole di Emmanuel Conte, assessore al Bilancio e Patrimonio Immobiliare del comune di Milano, in occasione della presentazione della settima edizione del Bilancio di Sostenibilità Territoriale di Milano, che rendiconta le prestazioni ambientali, economiche e sociali del Gruppo A2A sul territorio nel 2022 e i suoi piani di attività previsti per i prossimi anni.