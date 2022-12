Dicembre 12, 2022

Your browser does not support the video tag.

Ibsa Farmaceutici ha da tempo imboccato la via della sostenibilità “cuore del presente e pilastro per il futuro”, spiega Luca Crippa general manager di Ibsa. Fiore all’occhiello del gruppo, il progetto Antares che “come la stella più luminosa del cielo” racchiude i tre pilastri di sostenibilità dell’azienda.