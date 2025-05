Sostenibilità, D’Angelo-Valente (Henkel): “Rethink New at School dà concretezza a missione Perlana”

14 Maggio 2025

“‘Rethink New at School’ è il modo di Perlana di dare concretezza alla sua missione: prendersi cura dei capi in maniera consapevole. Abbiamo coinvolto oltre 1500 classi di studenti in tutta Italia in un progetto che unisce l’educazione civica, la cura dei capi e l’attenzione all’ambiente”. Sono le parole di Francesca D’Angelo-Valente, Direttrice Marketing & Media di Henkel Consumer Brands WE South, all’evento conclusivo del progetto educativo ‘Rethink New at School’, l’iniziativa firmata Perlana nata per sensibilizzare le nuove generazioni e guidare le loro scelte quotidiane sul riutilizzo dei capi d’abbigliamento, svoltosi presso la Scuola secondaria di I grado “Luini”, a Rozzano (Mi).