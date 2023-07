Sostenibilità: Dentis (Coripet), “Europa impone obiettivi importanti, necessario incrementare raccolte”

Luglio 6, 2023

“L’Europa ci impone obiettivi importanti per quanto riguarda la raccolta dei contenitori per liquidi delle bottiglie in PET. Dobbiamo raggiungere una raccolta di 9 bottiglie su 10 entro il 2029 e quindi c’è da correre. C’è da incrementare le raccolte”. Queste le parole del presidente di Coripet, Consorzio volontario per il riciclo del PET, a margine della seconda giornata di lavori di Missione Italia organizzata da Anci al Centro Congressi di Roma la Nuvola, nel Panel dal titolo “Pnrr: La strategia dei sindaci per un sistema integrato dei rifiuti”.