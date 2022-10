Ottobre 3, 2022

È stata inaugurata a Milano la 10°edizione del Salone della CSR, la kermesse dedicata ai temi della responsabilità sociale d’impresa ospitata negli spazi dell’Università Luigi Bocconi di Milano. Presente all’evento anche Sara Agostoni, Direttore Acquisti e Chief Sustainability Officer ICAM, intervenuta nell’ambito del panel “Dalla coltivazione alla trasformazione: cambia la filiera agroalimentare”. Ecco le sue parole.