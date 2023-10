Ottobre 7, 2023

L’Università Bocconi di Milano ha ospitato – dal 4 al 6 ottobre – l’11esima edizione del Salone CSR e dell’innovazione sociale che nell’edizione 2023 titola “Abitare il cambiamento”. L’evento ha messo al centro dell’attenzione l’urgenza di andare verso uno sviluppo sempre più sostenibile.