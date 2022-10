Ottobre 12, 2022

Presentato il primo documento che rendiconta le attività del Gruppo per l’ambiente e responsabilità sociale. Obiettivo sostenibilità: -30% di consumo d’acqua e di emissioni di CO2 entro il 2030 e utilizzo del 50% di materie prime sostenibili entro il 2025