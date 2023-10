Ottobre 6, 2023

“Investiamo in sostenibilità non solo nel perimetro della nostra attività industriale per promuovere la transizione ecologica, ma crediamo molto anche nel ruolo sociale delle imprese”. Lo dice Elena Faccio, Group Creative & Communication Director Sofidel Spa Sofidel, durante il Salone Csr, l’appuntamento dedicato a chi si incammina sulla via della sostenibilità. L’evento, alla sua 11esima edizione, si è svolto all’Università Bocconi di Milano.