Giugno 8, 2022

In occasione della conferenza di presentazione del bilancio 2021 di Gruppo CAP, Michele Falcone, Direttore sviluppo strategico, ha spiegato l’importanza del sostegno alle imprese fornitrici e del coinvolgimento dei partner nel percorso di sostenibilità che Gruppo CAP ha intrapreso.