Sostenibilità: favorire utilizzo del legno per crescita Appennino centrale

21 Marzo 2025

L’Ordinanza varata dal Commissario Straordinario Guido Castelli, che prevede un Bonus del 10% sul contributo per la realizzazione di strutture portanti in legno, nel caso di demolizione con ricostruzione di edifici di privati con stato di danno L4 (danni gravi, strutturalmente compromessi), ha come obiettivo la promozione dell’utilizzo del legno nell’edilizia nel cantiere edile più grande d’Europa: quello del cratere sisma 2016-2017, nell’Appennino centrale. Un’azione volta a valorizzare un materiale sostenibile e antisismico che, in quell’area di otto mila chilometri quadrati, rappresenta la risorsa locale più importante. Se ne è parlato nel corso dell’incontro con la stampa, presso la sede del Masaf, alla presenza del ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.