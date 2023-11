Sostenibilità, Giansanti (Confagricoltura): “Forniremo piante necessarie ad alberatura”

Novembre 14, 2023

“Accompagniamo il progetto di Parco Italia, per la parte che riguarda l’attività di impresa privata, nel fornire quelle piante che saranno necessarie nei processi di alberatura”. Così, Massimiliano Giansanti, presidente confederale Confagricoltura, in occasione dell’evento di presentazione della fase di implementazione del programma di forestazione urbana Parco Italia che prevede la messa a dimora dei primi 70.000 alberi e arbusti entro la fine del 2024.