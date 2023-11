Sostenibilità, Godard: “L’Oréal investe in Green Sciences, la scienza ispirata dalla natura”

Novembre 30, 2023

“Oggi dobbiamo ripensare il modo in cui creiamo bellezza. Per fare ciò, L’Oréal investe in quelle che definiamo Green Sciences, ovvero la scienza ispirata dalla natura”. Lo ha detto Celine Godard, L4TF/GS Tools & Analysis Group Leader di L’Oréal, a margine della nuova edizione di L’Oréal For the Future Day, l’evento aperto al pubblico con il quale il Gruppo leader nella cosmetica mondiale presenta la sua strategia di sostenibilità sociale ed ambientale.