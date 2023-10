Sostenibilità, Grillo (Vision): “Vogliamo raccogliere proposte per soluzioni concrete”

Ottobre 4, 2023

“Alla Dolomite Conference cercheremo proposte per soluzioni concrete, tra cui: come rendere più efficienti e veloci le organizzazioni internazionali che si occupano di climate change e come ridurre la burocrazia e i costi legati agli indicatori Esg”. Queste le parole di Francesco Grillo, direttore Vision Think Tank, a margine della presentazione della seconda edizione della Dolomite Conference on the Global Governance of Climate Change, intitolata “A new hope for climate: action beyond words”, di cui Axa è founding partner assieme ad Autostrada del Brennero. La conferenza si svolgerà il 5, 6 e 7 ottobre a Trento e si concluderà a Bolzano il giorno successivo.