Ottobre 6, 2023

“Il cambiamento in materia di sostenibilità è, innanzitutto, un cambiamento nella natura culturale: le aziende ancor prima di ragionare sul budget, devono far entrare alcuni concetti nel DNA della propria attività”. Sono le parole di Giuliano Guinci, responsabile Relazioni Istituzionali Eurobet, durante il Salone Csr, giunto all’11esima edizione, in svolgimento all’Università Bocconi di Milano fino al 6 ottobre.