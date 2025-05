Sostenibilità: Henkel Italia presenta la roadmap per le emissioni zero entro il 2045

21 Maggio 2025

‘Net Zero, la roadmap Henkel per il clima’. È questo il titolo dell’evento con cui Henkel Italia ha presentato a Milano, presso la Fondazione Tog, gli obiettivi di sostenibilità da qui al 2045. Entro questa data il Gruppo si propone infatti di raggiungere le emissioni zero nette attraverso strategie di economia circolare, di decarbonizzazione delle fonti energetiche e dei packaging e di riduzione del consumo di acqua. In questa occasione sono stati inoltre presentati i risultati del Rapporto di sviluppo sostenibile 2024, giunto alla 33esima edizione, i progetti realizzati negli stabilimenti italiani e le iniziative per la parità di genere e la valorizzazione del talento femminile.