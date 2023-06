Giugno 7, 2023

Orazio Iacono, amministratore delegato di Gruppo Hera S.p.A, è intervenuto a margine dell’incontro ufficiale in cui la multiutility e l’azienda di ristorazione Autogrill hanno firmato un accordo-quadro per lo sviluppo di iniziative di economia circolare. Il primo progetto, che consiste nel recupero e nella trasformazione in biocarburante di oltre 100 tonnellate di oli vegetali esausti prodotti da oltre 70 punti vendita Autogrill in tutta Italia, è già pronto a partire.