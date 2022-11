Sostenibilità: Indagine Eikon, italiani e aziende impegnati, futuro da costruire insieme

Novembre 29, 2022

Responsabilità, impegno concreto, consapevolezza e fiducia nel futuro. È una fotografia dai contorni ben definiti e chiari quella che ci offre il primo rapporto dell’Esg Culture Lab, “La cultura della sostenibilità in Italia”, realizzata da Eikon Strategic Consulting Italia, in collaborazione con il Gruppo Adnkronos. La ricerca è stata presentata a Roma presso il palazzo dell’Informazione, con una tavola rotonda che ha coinvolto le sette aziende partner del progetto: Banca Ifis, Enel, Gruppo Fs, Ibsa Farmaceutici, Inwit, Philip Morris Italia e Poste Italiane.

Per l’indagine, che ha riguardato un campione rappresentativo della popolazione italiana di 1.600 persone tra i 18 e i 65 anni, è stato utilizzato un questionario narrativo adatto a rilevare gli atteggiamenti spontanei e meno consapevoli.

Dato tra i più interessanti è quello relativo alle fasce di popolazione degli under 30, dove il pessimismo è più presente e ancora si registra sfiducia, con la richiesta di un maggior coinvolgimento nella realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda Onu 2030.