Sostenibilità: Insenga (Adnkronos), “Con Eikon condividiamo obiettivi e metodo di lavoro”

Novembre 29, 2022

“Quella tra Adnkronos e Eikon Strategic Consulting è una partnership importante perché condividiamo gli obiettivi sul tema della sostenibilità e un metodo di lavoro, perché pensiamo sia importante mettere insieme l’approccio scientifico con l’informazione e la comunicazione. Vogliamo che questo diventi un appuntamento annuale e che questi contenuti durino nel tempo”. Lo ha detto il vicedirettore di Adnkronos, Fabio Insenga, a margine della presentazione della prima indagine nazionale “La cultura della sostenibilità in Italia”, realizzata da ESG Culture Lab, Osservatorio sul valore del capitale umano nella trasformazione sostenibile creato da Eikon Strategic Consulting Italia, in collaborazione con il Gruppo Adnkronos.