Sostenibilità, Lanzellotto (Uvet GBT): “Contribuiamo a salvare il pianeta attraverso la nostra app”

Settembre 14, 2023

“In qualità di leader nel settore dei viaggi, crediamo sia nostra responsabilità contribuire a garantire che questo pianeta, la sua popolazione e gli habitat continuino a prosperare a lungo nel futuro. I viaggi d’affari sono necessari, ma siamo coscienti delle possibili conseguenze. Il nostro impegno maggiore lo mettiamo in campo per far sì che anche la Aziende con cui lavoriamo vengano sensibilizzate sui temi della sostenibilità e riescano, con il nostro aiuto, a ridurre gradualmente la propria carbon footprint”.

Lo ha detto il Director Multinational Sales & Account Management di Uvet GBT, Antonello Lanzellotto, a margine della prima giornata della settima edizione del Forum Sostenibilità, organizzato da Comunicazione Italiana e tenutosi a Roma nel Palazzo dell’Informazione.