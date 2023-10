Ottobre 6, 2023

Your browser does not support the video tag.

“Noi come E.ON abbiamo una situazione privilegiata, in quanto il nostro business fa parte della transizione energetica, quindi dal nostro punto di vista, investiamo tantissimo in prodotti e soluzioni che abilitano tutti i nostri clienti a fare quel percorso verso un mondo più sostenibile”. Così, Daniela Leotta, Chief Digital and Innovation Officer E.ON Italia, durante il Salone Csr, giunto all’11esima edizione, in svolgimento all’Università Bocconi di Milano fino al 6 ottobre.