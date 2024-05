Sostenibilità, l’olio di palma sostenibile tra i temi al centro di Eiis summit 2024

13 Maggio 2024

L’importanza dell’olio di palma sostenibile certificato per ridurre l’impatto sull’ambiente. È questo uno dei temi al centro dell’incontro “Partnership for Impact” nell’ambito dell’European Innovation for Sustainability Summit 2024 a cui ha preso parte tra i vari ospiti l’Unione Olio di Palma Sostenibile. Si calcola infatti che Per il 2050 il fabbisogno di produzione di oli globali sarà del 50% più: una vera e propria sfida in termini industriali e di sosteniblità, che può vedere l’olio di palma sostenibile come protagonista. Il confronto si è concentrato sull’intreccio tra sostenibilità e business, nella cornice dell’ ’European Innovation for Sustainability Summit che pone interrogativi sul futuro delle aziende e del loro rapporto con una conversione a modelli di produzione più attenti al tema della natura e dell’ambiente.