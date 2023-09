Sostenibilità, Longobardi (Zurich Bank Italia): “Noi in prima fila nel salvaguardare pianeta”

Settembre 14, 2023

“Zurich Bank Italia nel giugno del 2022 ha ottenuto l’avanzamento del ranking Esg, da doppia A a tripla A. Siamo stati definiti come azienda leader globale che certifica le condizioni ambientali e di governance. Per questo, quando si parla di contribuire alla sostenibilità del pianeta, Zurich è sempre in prima fila”. Lo ha detto il Consulente Finanziario di Zurich Bank Italia, Paolo Longobardi, a margine della prima giornata della settima edizione del Forum Sostenibilità, organizzato da Comunicazione Italiana e tenutosi a Roma nel Palazzo dell’Informazione.