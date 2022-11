Sostenibilità, Lopomo (sindaco Crispiano): “Azioni concrete e coerenti con l’agenda ONU 2030”

Novembre 24, 2022

“Abbiamo raggiunto un obiettivo fondamentale perché il report di sostenibilità ci dà un “obbligo” delle azioni concrete da attuare per conseguire il traguardo finale e che sia coerente con l’agenda ONU 2030”. Così il sindaco di Crispiano (Ta) – Luca Lopomo – ha parlato a margine della 7^ edizione di Cresco Award. Crispiano è stato il primo comune italiano della Rete dei Comuni Sostenibili a presentare il Rapporto locale di Sostenibilità basato su 101 indicatori, inserendolo nella programmazione delle attività del Comune e ratificando così un impegno strategico a tutti i livelli amministrativi. Il Rapporto è frutto di una raccolta dei dati in ogni settore di riferimento per misurare annualmente gli obiettivi raggiunti e i passi avanti da fare in relazione ai 17 SDG dell’Agenda 2030 dell’ONU.