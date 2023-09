Sostenibilità, L’Oréal for the future: la strategia con obiettivi al 2030 su ambiente e sociale

Settembre 15, 2023

Nell’ambito del Forum sostenibilità 2023, che si è tenuto presso il palazzo dell’informazione dell’Adnkronos, L’Oréal ha illustrato la strategia del gruppo in termini di sostenibilità. La prima formalizzazione di questo impegno da parte di L’Oréal è stata nel 2013 con il programma “Sharing beauty with all”, una strategia per la sostenibilità ambientale e sociale. Nel 2020 il gruppo ha presentato il nuovo programma “L’Oréal for the future” con obiettivi al 2030 su emissioni, acqua e biodiversità ma anche su temi sociali come l’inclusione e la diversità.