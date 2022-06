Sostenibilità: Meduri (ALIA), “Nostri piani comunicazione tre obiettivi: informazione; creatività e programmazione”

Giugno 9, 2022

“Il forum è un appuntamento importante nel campo della comunicazione e sia lieti di partecipare ”. Così il Direttore Comunicazioni, Relazioni Esterne e Sostenibilità di ALIA, Giuseppe Meduri, a margine della seconda giornata della XV edizione del Forum Comunicazione tenutasi a Roma presso la sede di Adnkronos. “ALIA è per definizione che si occupa di sostenibilità e la nostra sfida è di estendere la missione alle nostre comunità. I nostri piani di comunicazione sulla sostenibilità hanno tre obiettivi: l’informazione; la creatività e la programmazione.”, ha concluso.