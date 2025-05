Sostenibilità: meno imballaggi e sprechi con la tecnologia di Amazon

12 Maggio 2025

Il colosso dell’e-commerce ha annunciato, durante l’evento annuale ‘Delivering the Future 2025’, l’installazione di centinaia di macchinari per l’imballaggio automatizzato, in diversi centri logistici europei. Grazie all’utilizzo di queste apparecchiature, capaci di creare imballaggi su misura, si utilizzeranno meno materiali con una conseguente riduzione di sprechi. Entro la fine dell’anno, oltre 70 di questi macchinari saranno installati in Italia, Germania, Regno Unito, Francia e Spagna, mentre altri Paesi seguiranno entro il 2027.