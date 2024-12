Sostenibilità, Minerdo (Ontm): “Osservatorio è hub di raccolta per iniziative su economia mare”

11 Dicembre 2024

“Il lavoro fatto fino ad oggi è veramente moltissimo. Abbiamo radunato quasi tutto il Cluster Mare affinché il nostro osservatorio diventasse sempre di più un hub di raccolta di tutte le iniziative di associazioni, di federazioni, di enti di ricerca che possono costituire un grande valore per il mare e per tutta l’economia che intorno al mare. Oggi, in occasione degli Stati Generali dell’Osservatorio Nazionale di Tutela del Mare, abbiamo avuto ancora una volta il riscontro da parte di enti ed istituzioni e di associazioni su un tema molto importante, quello della transizione energetica, in particolare degli impianti offshore e quindi anche in questo caso l’Osservatorio si è rivelato un elemento importantissimo di congiunzione di tutte queste attività”. Così, Roberto Minerdo, presidente di Ontm – Osservatorio Nazionale Tutela del Mare, a margine degli Stati Generali 2024 di Ontm – Osservatorio Nazionale Tutela del Mare.