Maggio 30, 2023

Your browser does not support the video tag.

In occasione della presentazione del Bilancio di Sostenibilità 2022 di Heineken, è intervenuto Wietse Mutters, Amministratore delegato Heineken Italia, che ha illustrato i risultati più importanti raggiunti dall’azienda in termini di sostenibilità in questi ultimi anni.