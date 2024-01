Sostenibilità, On. Mazzetti: “Italia apice europeo su smaltimento differenziato”

Gennaio 24, 2024

Your browser does not support the video tag.

“Le nostre aziende negli anni hanno investito molti soldi in tecnologia, formazione e anche macchinari molto costosi e questo ha permesso al nostro Paese di essere all’apice europeo per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti differenziato”. A dirlo, l’On. Erica Mazzetti, VIII Commissione ambiente, a margine della conferenza stampa “Raccogliamo il futuro: la raccolta selettiva e gli obiettivi europei”, presso la Sala Stampa della Camera, per discutere circa la sfida dei prossimi mesi riguardo l’efficientamento del sistema delle raccolte selettive e tradizionali, a meno di due anni dagli obiettivi europei imposti dalla Direttiva SUP (Single Use Plastic).