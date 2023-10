Sostenibilità, Palumbo (Acquedotto Pugliese): “Comunicazione e sostenibilità intrinseche natura azienda, non costo”

Ottobre 5, 2023

“Vorrei sfatare due tabù: la comunicazione e la sostenibilità non sono un costo per l’azienda, non è qualcosa che si aggiunge a ciò che l’azienda dovrebbe fare o fa, perché sono due attività che sono intrinseche che nella sua stessa natura stessa”. A dirlo Vito Palumbo, responsabile Comunicazione e Media Acquedotto Pugliese, durante il Salone CSR, a Milano (Università Bocconi) il 4-5-6 ottobre, un appuntamento che mette intorno al tavolo tutti coloro che vogliono seguire la strada della sostenibilità.