Sostenibilità: Panvini (Enel), “Nostri progetti e investimenti basati su Agenda 2030”

Novembre 29, 2022

“La maggior parte dei progetti e degli investimenti di Enel, e stiamo parlando di più del 90%, è basata sugli obiettivi dell’Agenda 2030. Ogni progetto viene valutato in base agli obiettivi che sono pubblici. L’impegno di Enel per quest’anno ha confermato gli obiettivi 7, 9, 11 e 13”. Lo ha detto Fernanda Panvini, responsabile Sostenibilità ed Economia circolare di Enel, a margine della presentazione della prima indagine nazionale “La cultura della sostenibilità in Italia”, realizzata da ESG Culture Lab, Osservatorio sul valore del capitale umano nella trasformazione sostenibile creato da Eikon Strategic Consulting Italia, in collaborazione con il Gruppo Adnkronos.