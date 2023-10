Sostenibilità, Pereno (Leroy Merlin Italia): “(Ri)generiamo va oltre concetto tradizionale CSR”

Ottobre 5, 2023

“(Ri)generiamo nasce dall’idea di andare oltre al concetto tradizionale di CSR, quindi lavorare più su un concetto di generatività. Ad oggi non è più ipotizzabile una sola azienda responsabile se non è contributiva, che però rimane il grosso problema dei costi. Per questo non abbiamo creato una fondazione o un’associazione, ma un’impresa”. Così, Luca Pereno, Social Impact Manager Leroy Merlin Italia, amministratore e co-fondatore dell’impresa benefit (Ri)generiamo, durante il Salone CSR, a Milano (Università Bocconi) il 4-5-6 ottobre, un appuntamento che mette intorno al tavolo tutti coloro che vogliono seguire la strada della sostenibilità.