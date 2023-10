Sostenibilità, Pizzi (Hitachi Europe), ‘Creare processo di co-innovazione con varie realtà’

Ottobre 6, 2023

“Per noi sostenibilità vuol dire creare un processo di co-innovazione con varie realtà per sviluppare progettualità che facciano crescere la cultura aziendale, che caratterizzino sempre di più i processi industriali e che mirino a creare soluzioni all’avanguardia con un sempre meno impatto ambientale e tecnologie all’avanguardia al servizio dei cittadini”. Questo è il significato di sostenibilità per Hitachi Europe, spiegato da Francesca Pizzi, Country Manager Hitachi Europe, al Salone Csr in svolgimento a Milano fino al 6 ottobre.