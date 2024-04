Sostenibilità, Poggi (Ewiva): “Lavoriamo per abilitare accelerazione adozione mobilità elettrica in Italia”

22 Aprile 2024

“Lavoriamo per abilitare l’accelerazione dell’adozione della mobilità elettrica in Italia sul segmento della ricarica pubblica ultraveloce. Abbiamo già realizzato oltre 150 punti di ricarica in oltre 300 siti e lavoriamo per espandere la rete fino a 3000 punti”. E’ quanto sostenuto da Luigi Antonio Poggi, Head of marketing & sales strategy, communication Ewiva, a margine dell’evento ‘Le nuove strade della sostenibilità’, l’appuntamento del format Adnkronos Q&A, svoltosi al Palazzo dell’Informazione a Roma.