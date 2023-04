Sostenibilità, Pratesi: “A Roma l’European Innovation for Sustainability Summit 2023 per trovare soluzioni condivise”

Aprile 18, 2023

Your browser does not support the video tag.

“Il nostro obiettivo è trovare soluzioni concrete ai temi della sostenibilità, per fare questo occorre collaborazione anche tra soggetti che non hanno sempre collaborato: sia all’interno dell’azienda, che lungo la filiera. Serve un linguaggio comune ed il summit è un’occasione per scambiarsi esperienze, conoscersi e lanciare progetti comuni”. Lo ha dichiarato il Presidente di EIIS Prof. Carlo Alberto Pratesi in occasione della presentazione dello European Innovation for Sustainability Summit 2023 che si terrà a Roma il 21 e 22 aprile.