Sostenibilità, Pratesi: “Aziende più attive e comunicatrici”

Ottobre 5, 2023

“Da questa ricerca emerge la fotografia di un mondo in movimento e in cambiamento. Le aziende soprattutto quelle di Marca, più dinamiche e attive stanno modificando il loro atteggiamento nei confronti della sostenibilità: fanno e comunicano di più”. Lo ha detto Carlo Alberto Pratesi, professore di Economia e gestione delle imprese all’Università Roma Tre, in riferimento alla ricerca Azioni e impegni per lo sviluppo sostenibile dell’Industria di Marca in Italia, realizzata in collaborazione con il Dipartimento di Economia aziendale dell’Università degli Studi Roma Tre e presentata da parte di Centromarca in occasione del “Salone della Csr e dell’innovazione sociale”.