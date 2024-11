Sostenibilità, presentato da Nespresso Italiana ed Swg primo Osservatorio su economia circolare

8 Novembre 2024

Quasi 9 italiani su 10 ritengono che la sostenibilità non riguardi più solo l’ambiente, ma anche l’economia e i diritti. Per il 79% degli italiani, invece, c’è una vera e propria connessione diretta tra tutela dell’ecosistema e la qualità della vita delle persone. E’ in questo scenario che si è sviluppato il primo “Osservatorio Partecipativo su Economia Circolare, Impatto sulle Comunità locali e territori. Le opinioni italiane, i bisogni e le prospettive future” realizzato da Nespresso Italiana in collaborazione con l’Istituto di ricerca Swg. Ispirato dal programma “Nespresso per l’Italia” e dall’esperienza consolidata nelle pratiche di riciclo e circolarità, il progetto, nasce per raccogliere e analizzare i bisogni delle comunità italiane, dando voce alle opinioni e alle aspettative delle persone con l’obiettivo di rendere tutti e tutte partecipi delle scelte concrete di sostenibilità dei prossimi anni.