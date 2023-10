Sostenibilità, Prestini (CEO Berlin Packaging | Premi Industries): “Soluzioni refill garantiscono il massimo della sostenibilità”

Ottobre 11, 2023

“La sostenibilità, nota soprattutto nel mondo Mass Market del Beauty, è una tendenza che si sta sviluppando tantissimo anche nel settore prestige e masstige, per cui abbiamo disegnato una serie di collezioni con l’obiettivo di avere lo stesso appeal di prodotti consumabili, ma con soluzioni refill attente all’ambiente”. Queste le parole di Alessandro Prestini, CEO Berlin Packaging | Premi Industries, a margine dell’evento “Shaping the future of sustainable packaging” organizzato da Berlin Packaging, il maggiore Hybrid Packaging Supplier a livello mondiale, specializzato nella fornitura di packaging in vetro, in plastica e in metallo e chiusure, proponendo ai propri stakeholder un dibattito sulla sostenibilità nel mondo del packaging, nella cornice di Luxe Pack 2023, la fiera internazionale dedicata all’innovazione nel packaging di Monte Carlo.