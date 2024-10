Sostenibilità, Rastelli (Siemens): “Siamo partner tecnologico multiutility per facilitare transizione digitale e sostenibile”

4 Ottobre 2024

“Siemens al fianco delle multiutility come partner tecnologico per facilitare la sfida della transizione digitale e sostenibile”. Lo ha detto Marco Rastelli, Head of Electrification and Automation di Siemens Smart Infrastructure, a margine dell’evento di Siemens “Il futuro è blue GIS”, durante il quale è stato ufficialmente annunciato il lancio in Italia del nuovo portfolio di quadri elettrici di media tensione blue GIS SF6-free, punto di svolta nel mercato dell’energia elettrica e grande passo avanti in un’ottica di sostenibilità.