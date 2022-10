Ottobre 3, 2022

Your browser does not support the video tag.

Nel corso del primo dei tre giorni del Salone della CSR, la manifestazione che da 10 anni si occupa di analizzare i temi della responsabilità sociale d’impresa – in corso dal 3 al 5 ottobre a Milano presso l’Università Luigi Bocconi – Piera Regina, Communication Lead di Kellogg Italia, è stata tra gli speaker del panel “Welfare in evoluzione”.