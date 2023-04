Aprile 22, 2023

“In corso una tempesta perfetta nel settore automobilistico, per affrontarla abbiamo deciso di creare una business unit, ‘Ampere’, che si occupa di integrare gli elementi di questa rivoluzione energetica, digitale e di mobilità”. Lo ha dichiarato Biagio Russo, Marketing Director di Renault, in occasione dell’European Innovation for Sustainability Summit 2023 che si è tenuto a Roma.