Ottobre 31, 2022

Presentati i risultati dell’attività del progetto di ricerca, tutela e conservazione della tenuta di Acqua Panna, parte del progetto ‘La fonte della biodiversità di Acqua Panna’, nato dalla collaborazione tra Sanpellegrino, Federparchi e la Scuola Sant’Anna di Pisa e inaugurato il primo Bee Hotel per creare l’habitat ideale per gli impollinatori.