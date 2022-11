Sostenibilità: Tammaro (Banca Ifis), “Per sensibilizzare dipendenti puntiamo su comunicazione”

Novembre 29, 2022

Your browser does not support the video tag.

“Per sensibilizzare i dipendenti sui temi della sostenibilità Banca Ifis ha fatto un lavoro importante rafforzando tutti i canali di comunicazione a disposizione. Banca Ifis ha creato una Academy che offre momenti di confronto e formazione con i dipendenti in presenza, online e offline, e poi partecipazione a eventi terzi. Crediamo che la sostenibilità vada portata avanti insieme anche ad altre realtà ed aziende del Paese”. Lo ha detto Davide Tammaro, responsabile Brand e Corporate Reputation di Banca Ifis, a margine della presentazione della prima indagine nazionale “La cultura della sostenibilità in Italia”, realizzata da ESG Culture Lab, Osservatorio sul valore del capitale umano nella trasformazione sostenibile creato da Eikon Strategic Consulting Italia, in collaborazione con il Gruppo Adnkronos.