Aprile 29, 2023

Bper Banca e Wwf Italia fanno squadra per l’ambiente: la collaborazione è stata presentata in occasione dell’evento ‘Nature talk’, svoltosi a Vanzago, in provincia di Milano. A margine della conferenza stampa è intervenuta Giovanna Zacchi, Head of Esg Strategy Bper Banca.