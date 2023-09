Settembre 14, 2023

“Il nostro obiettivo entro il 2026, è inserire fino a 600 autobus elettrici. Tutto questo, anche attrezzando 4 depositi”. Lo ha detto il Direttore Generale di ATAC, Alberto Zorzan, a margine della prima giornata della settima edizione del Forum Sostenibilità, organizzato da Comunicazione Italiana e tenutosi a Roma nel Palazzo dell’Informazione.