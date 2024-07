Spadoni (A2A): “Gruppo cresce in Puglia. Investimenti in aumento”

18 Luglio 2024

Your browser does not support the video tag.

“Noi intendiamo mantenere e ampliare il nostro impegno in Puglia con investimenti e con altri investimenti in infrastrutture”. È la promessa di Lorenzo Spadoni, direttore generazione & trading di A2A, fatta a Brindisi in occasione della presentazione del terzo bilancio di sostenibilità territoriale della Puglia. Creare un legame col territorio “per raggiungere i nostri obiettivi” è per Spadoni tradizione della società.