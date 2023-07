Luglio 24, 2023

Le elezioni in Spagna hanno come unico esito chiaro la sconfitta della destra di Vox. Il Partito Popolare ha prevalso ma non ha raggiunto la maggioranza assoluta. Il Psoe ha tenuto mostrando grande forza e migliorando anche il risultato ottenuto quattro anni fa. E sebbene Alberto Núñez Feijóo abbia vinto le elezioni, Pedro Sánchez potrebbe governare di nuovo formando una nuova alleanza contando sull’astensione di Junts, la coalizione di Carles Puigdemont.